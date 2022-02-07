Кампо: Хави возродил «Барселону», она снова играет с наслаждением
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Бывший футболист мадридского «Реала» Иван Кампо поделился мыслями о прогрессе «Барселоны» после назначения Хави на пост главного тренера команды.
«Хави возродил команду, она снова играет с наслаждением. Он привнёс нужную манеру игры, также помогли новички и старые футболисты с большим опытом. Они вместе восстановили положительную энергию, которая нужна для создания команды и стиля. Приятно видеть, как он празднует в раздевалке», — приводит слова Кампо Marca.
«Барселона» набрала 38 очков в 22 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.
«Барселона» — «Атлетико М». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 23-й тур:
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