Лэмпард: мне всё равно, на какой машине ездит Алли и как он одевается

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос о критике в адрес новичка команды Деле Алли из-за его внешнего вида и поведения вне поля.

«Мне всё равно, на какой машине он ездит и как одевается, при условии, что он приходит на тренировки каждый день, хочет прогрессировать, уважает клуб и своих партнёров по команде, а затем выкладывается на поле.

Сейчас всё изменилось, мы все должны осознавать это, и я не возражаю против каких-либо замечаний, потому что у каждого есть своё мнение, но я могу иметь дело только с тем, с чем сталкиваюсь сам», — цитирует Лэмпарда Daily Mail.

«Эвертон» — «Астон Вилла». Обзор матча. АПЛ 21/22. 23-й тур:

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