Мане: победа в Кубке Африки для меня важнее победы в ЛЧ. Это лучший трофей в моей жизни

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане рассказал, что для него значит победа в Кубке африканских наций.
«Это лучший день в моей жизни и лучший трофей в моей жизни. Я выиграл Лигу чемпионов и другие трофеи, но этот для меня особенный. Он важнее для меня. Рад за себя, за своих людей и за всю свою семью.
Когда я не забил первый пенальти, это был большой удар для меня. Но мои партнёры подошли ко мне и сказали: «Садио, мы проигрываем вместе и выигрываем вместе. Мы тебя знаем. Ты многое для нас сделал, продолжай двигаться вперёд». Это сделало меня сильнее, и я думаю, что это имело большое значение, когда я забил второй [пенальти]», – цитирует Мане BBC.
Мане принял участие в каждом из семи матчей сборной Сенегала на КАН-2021, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В финальном матче с Египтом на 7-й минуте встречи Садио не сумел реализовать пенальти, однако исправился в серии послематчевых 11-метровых, принеся своей сборной победу на турнире.
- 7 февраля 2022
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