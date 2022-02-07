Руни: перед игрой с «Челси» в 2006-м я поменял шипы. Хотел сделать кому-нибудь больно

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни в документальном фильме от Amazon рассказал, что перед матчем с «Челси» в апреле 2006 года специально поменял шипы на бутсах на более длинные, так как испытывал злость из-за успехов лондонской команды.

В том сезоне «Челси» во второй раз подряд выиграл английскую Премьер-лигу под руководством Жозе Моуринью.

«Я сменил шипы перед игрой. Вставил более длинные шипы, потому что хотел сделать кому-нибудь [на поле] больно.



«Челси» нужно было всего одно очко, чтобы выиграть чемпионат. Я не мог этого вынести.



Такие шипы не были запрещены, они были нормального размера, но они были больше, чем то, что я обычно ношу», — приводит слова Руни Marca.

Отметим, что в том матче «Челси» победил «МЮ» со счётом 3:0.