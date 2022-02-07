Черчесов: намерены выиграть Кубок Венгрии. «Ференцварош» пять лет его не брал

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Пакша» (0:3) в 19-м туре чемпионата Венгрии.

Это была третья игра «Ференцвароша» под руководством Черчесова. В первой его команда проиграла «Академии Пушкаша» со счётом 0:1, а во второй победила «Уйпешт» со счётом 1:0.

«Результат для нас неприятный. Мы готовились к матчу, соперник был непростым, потому что «Пакш» демонстрирует своеобразный футбол. У нас же не получилось собрать всю команду — кто-то травмирован, кто-то дисквалифицирован, у кого-то ковид, а ещё пара людей наконец-то вернулась с Кубка Африки. С одной стороны, это хорошо, с другой — появление новых лиц влияет на работу. Очень неприятное поражение, после хорошей игры в дерби с «Уйпештом». Тогда победили, но после матча возникли вопросы по здоровью у пяти человек, которых изначально не хотел менять.



Если рассуждать философски, то после 0:3 легче объяснить футболистам, что сделано не так. Другое дело, что мне и тренерскому штабу нужно всё проанализировать к 1/8 финала Кубка против «Вашаша», намеченного уже на 9 февраля. Надеюсь, что большинство отсутствовавших в прошлой встрече подойдут к среде. Это очень важный трофей, «Ференцварош» пять лет его не брал, так что намерены выиграть турнир.

Сейчас все на месте, главное, чтобы никто не болел. Пока ни разу не случалось, чтобы весь коллектив оказался в сборе. Из 23 дней, которые тренирую «Ференцварош», где-то 17-18 не видел 8-9 футболистов. Но ребята работают, впитывают, теперь задача найти определённые сочетания и стать боеспособной командой», — цитирует Черчесова «Спорт-экспресс».