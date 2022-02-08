Дуглас Коста отправился в США. Сегодня он станет игроком «Лос-Анджелес Гэлакси»

Фланговый нападающий «Гремио» Дуглас Коста отправился в США для оформления перехода в местный «Лос-Анджелес Гэлакси», информирует инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, Коста уже сегодня подпишет контракт с американским клубом, о сделке будет объявлено в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что 31-летний футболист будет арендован до конца сезона, тогда у него истекает контракт с «Гремио». Затем Коста подпишет контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» на два года.
В завершившемся розыгрыше чемпионата Бразилии полузащитник провёл 26 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. «Гремио» по итогам сезона не удалось сохранить прописку в высшем дивизионе, клуб вылетел в бразильскую Серию B.
Коста является воспитанником «Гремио» и выступал за эту команду с 2008 по 2009 год, откуда позднее перешёл в донецкий «Шахтёр». Также полузащитник выступал за «Баварию» и «Ювентус».
«Лос-Анджелес Гэлакси» в прошедшем сезоне МЛС занял 8-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф. Победителем турнира стала команда «Нью-Йорк Сити».
- 8 февраля 2022
-
10:20
-
09:52
-
09:37
-
09:31
-
09:24
-
08:30
-
05:14
-
04:57
-
04:40
-
04:12
-
03:10
-
02:17
-
00:57
-
00:53
-
00:42
-
00:34
-
00:16
-
00:03
-
00:00
- 7 февраля 2022
-
23:25
-
23:17
-
23:10
-
23:07
-
22:59
-
22:55
-
22:46
-
22:41
-
22:36
-
22:34
-
22:23
-
22:10
-
22:01
-
21:27
-
21:21
-
21:19