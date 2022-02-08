Дуглас Коста отправился в США. Сегодня он станет игроком «Лос-Анджелес Гэлакси»

Фланговый нападающий «Гремио» Дуглас Коста отправился в США для оформления перехода в местный «Лос-Анджелес Гэлакси», информирует инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, Коста уже сегодня подпишет контракт с американским клубом, о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что 31-летний футболист будет арендован до конца сезона, тогда у него истекает контракт с «Гремио». Затем Коста подпишет контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» на два года.

В завершившемся розыгрыше чемпионата Бразилии полузащитник провёл 26 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. «Гремио» по итогам сезона не удалось сохранить прописку в высшем дивизионе, клуб вылетел в бразильскую Серию B.

Коста является воспитанником «Гремио» и выступал за эту команду с 2008 по 2009 год, откуда позднее перешёл в донецкий «Шахтёр». Также полузащитник выступал за «Баварию» и «Ювентус».

«Лос-Анджелес Гэлакси» в прошедшем сезоне МЛС занял 8-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф. Победителем турнира стала команда «Нью-Йорк Сити».