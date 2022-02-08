Ари продолжит карьеру в бразильском клубе в роли играющего президента

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России Ари продолжит карьеру в бразильском «Атлетико Сеаренсе». Примечательно, что 36-летний футболист является владельцем и крупнейшим инвестором этого клуба.
«Игрок и одновременно президент? Теперь у нас он есть! Нападающий Ари — новое усиление «Атлетико Сеаренсе» в сезоне-2022. Спортсмен также является владельцем клуба и крупнейшим его инвестором.
В настоящее время Ари 36 лет, и он возвращается в Бразилию после очень успешной карьеры в Европе, особенно в России, где он является кумиром и даже выступал за национальную сборную. Теперь нападающий приехал к нам, чтобы со всем своим колоссальным опытом помочь команде в достижении целей», — написала пресс-служба «Атлетико Сеаренсе» в «Инстаграме».
Стоит отметить, что по итогам прошлого сезона «Атлетико Сеаренсе» впервые в своей истории вышел в бразильскую Серию С – третий по силе футбольный дивизион страны.
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