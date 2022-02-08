Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ари продолжит карьеру в бразильском клубе в роли играющего президента

Ари продолжит карьеру в бразильском клубе в роли играющего президента
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России Ари продолжит карьеру в бразильском «Атлетико Сеаренсе». Примечательно, что 36-летний футболист является владельцем и крупнейшим инвестором этого клуба.

«Игрок и одновременно президент? Теперь у нас он есть! Нападающий Ари — новое усиление «Атлетико Сеаренсе» в сезоне-2022. Спортсмен также является владельцем клуба и крупнейшим его инвестором.

В настоящее время Ари 36 лет, и он возвращается в Бразилию после очень успешной карьеры в Европе, особенно в России, где он является кумиром и даже выступал за национальную сборную. Теперь нападающий приехал к нам, чтобы со всем своим колоссальным опытом помочь команде в достижении целей», — написала пресс-служба «Атлетико Сеаренсе» в «Инстаграме».

Стоит отметить, что по итогам прошлого сезона «Атлетико Сеаренсе» впервые в своей истории вышел в бразильскую Серию С – третий по силе футбольный дивизион страны.

Новость по теме
Ари: российские клубы звонят, спрашивают, но конкретных предложений нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022