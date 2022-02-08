Экс-полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Дембеле завершил карьеру футболиста

Бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Бельгии Мусса Дембеле завершил карьеру футболиста, информирует HLN.

Согласно сведениям источника, Дембеле планирует жить в бельгийском Антверпене и проводить больше времени с семьёй.

Последним клубом Дембеле стал китайский «Гуанчжоу Cити», в который он перешёл в январе 2019 года из «Тоттенхэма». Сумма трансфера составила € 5,35 млн. Всего за карьеру на клубном уровне Мусса провёл 578 матчей, забил 62 гола и отдал 49 результативных передач.

В октябре 2019 года Мусса Дембеле объявил о завершении выступлений за сборную Бельгии. Футболист впервые был вызван в национальную команду в 2006 году. С тех пор за «красных дьяволов» он провёл 82 матча и забил пять голов.