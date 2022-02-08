Гендиректор «Барселоны» подал в отставку

Генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер покинет должность по собственному желанию, информирует официальный сайт сине-гранатовых.
Ревертер покинет каталонский клуб по семейным обстоятельствам. Ферран продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока клуб не назначит нового гендиректора.
«Почти год назад я решил покинуть Германию и вернуться в Барселону по семейным обстоятельствам. Вскоре после этого я получил предложение от Жоана Лапорты и принял его. Эти месяцы были захватывающими, и я хочу сказать спасибо президенту за его доверие и прежде всего за его энтузиазм и лидерские качества. Он действительно хочет, чтобы в «Барселоне» была управленческая команда высшего уровня, способная вернуть клуб на мировые лидерские позиции. Сейчас я хочу сосредоточиться на цели, ради которой вернулся в Барселону — посвятить больше времени личным и семейным проектам», — приводит слова Ревертера официальный сайт «Барселоны».
«Барселона» поблагодарила Ревертера за плодотворную работу. Специалист занимал должность с июля 2021 года.
- 8 февраля 2022
-
16:31
-
16:27
-
15:59
-
15:30
-
15:17
-
14:37
-
14:10
-
13:49
-
13:38
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:01
-
13:00
-
12:36
-
12:21
-
11:53
-
11:48
-
11:43
-
11:18
-
10:20
-
09:52
-
09:37
-
09:31
-
09:24
-
08:30
-
05:14
-
04:57
-
04:40
-
04:12
-
03:10
-
02:17
-
00:57
-
00:53
-
00:42