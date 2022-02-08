Гендиректор «Барселоны» подал в отставку

Генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер покинет должность по собственному желанию, информирует официальный сайт сине-гранатовых.

Ревертер покинет каталонский клуб по семейным обстоятельствам. Ферран продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока клуб не назначит нового гендиректора.

«Почти год назад я решил покинуть Германию и вернуться в Барселону по семейным обстоятельствам. Вскоре после этого я получил предложение от Жоана Лапорты и принял его. Эти месяцы были захватывающими, и я хочу сказать спасибо президенту за его доверие и прежде всего за его энтузиазм и лидерские качества. Он действительно хочет, чтобы в «Барселоне» была управленческая команда высшего уровня, способная вернуть клуб на мировые лидерские позиции. Сейчас я хочу сосредоточиться на цели, ради которой вернулся в Барселону — посвятить больше времени личным и семейным проектам», — приводит слова Ревертера официальный сайт «Барселоны».

«Барселона» поблагодарила Ревертера за плодотворную работу. Специалист занимал должность с июля 2021 года.