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Андрей Семёнов впервые рассказал о своей ошибке в матче Россия — Бельгия на Евро-2020

Андрей Семёнов впервые рассказал о своей ошибке в матче Россия — Бельгия на Евро-2020
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Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал об ошибке, которую допустил, играя за сборную России в матче с национальной командой Бельгии (0:3) на Евро-2020.

«К Лукаку вообще подобраться тяжело. Ставит корпус, руками хорошо работает и бежит — у него все качества топового футболиста собраны.

Последнюю игру с Бельгией особенно больно вспоминать? Да, неприятное время. Я понимаю, что совершил большую ошибку, этот кикс. Конечно, не показал 100% своих возможностей. Но это не то что уровень твоего мастерства — случай. Дай мне ещё 100 таких передач — я все 100 выбью. А тут вот так судьба распорядилась.

Это не нервы и не технический брак. Там очень много факторов сложилось. Когда пошла передача, я видел, что Лукаку в офсайде, и вообще не хотел трогать мяч. Потом напарник пошёл на него, и я подумал — выбьет головой. А он в последний момент не дотянулся, мяч вылетает — и я не понимаю, что делать: либо пропустить, чтобы Лукаку остался в офсайде, либо выбить. Получилось ни то ни другое, и Лукаку забил гол. Как по мне, это можно было расценить как офсайд, но судьи приняли другое решение», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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