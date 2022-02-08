Семёнов: был горд, что жена заступилась за меня, когда никто в России этого не сделал

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов признался, что был горд, когда супруга заступилась за него после матча Евро-2020 Бельгия — Россия (3:0).

«Что касается ответа моей жены хейтерам, то, во-первых, она всё не так говорила. Как всегда, перефразировали, добавили чего-то своего. Но я был горд, что моя жена заступилась за меня, поддержала, когда больше никто в России этого не сделал.



Я прекрасно понимаю, что так не докажешь. Утром после матча просыпаюсь — на телефоне 100 пропущенных. Она в панике: «Там всё перефразировали». Я говорю: «Что сделано, то сделано». Но когда потом анализировал эту ситуацию, может быть, месяц спустя — только слова поддержки жене говорил. Потому что таким образом она хотела защитить меня. Хотя, наверное, этого не стоило делать», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.