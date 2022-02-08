Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Базель» может выкупить контракт Чалова

«Базель» может выкупить контракт Чалова
Комментарии

Руководство швейцарского «Базеля» может выкупить у московского ЦСКА контракт нападающего Фёдора Чалова, выступающего за европейский клуб на правах аренды. Об этом сообщает Four-Four-Two.

По информации источника, руководство швейцарцев рассматривает вариант с приобретением форварда. Несмотря на то что в контракте не прописан пункт о праве выкупа игрока, в «Базеле» рассматривают вариант с инициацией переговоров по поводу возможного выкупа.

В сезоне-2021/2022 Фёдор Чалов провёл за московских армейцев 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт 23-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Напомним, «Базель» идёт на втором месте в швейцарской Суперлиге. В своей группе Лиги конференций —2021/2022 команда заняла первое место.

Новость по теме
Фёдор Чалов определился с игровым номером в «Базеле»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022