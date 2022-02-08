Президент РФС отреагировал на желание фанатов бойкотировать матчи РПЛ из-за Fan ID

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на информацию о бойкоте болельщиками матчей РПЛ из-за введения Fan ID.
«Безусловно, РФС, РПЛ и клубы заинтересованы в том, чтобы на российских стадионах всегда собирались полные трибуны. При этом на привлекательность матчей и атмосферу на аренах влияют многие факторы. Карточка болельщика позволит организаторам игр быть уверенными в том, что все необходимые меры по обеспечению безопасности были приняты, а самим зрителям, повторюсь, в перспективе даст дополнительные преимущества.
Аудитория трибун на самом деле не так однородна — где-то организованных болельщиков, о которых вы говорите, больше, где-то меньше. И мы не хотим, чтобы кто-то уходил со стадионов в принципе.
Повторюсь, принятый закон не содержит никаких деталей и вообще не направлен ни на футбол, ни на РПЛ. Он даёт правительству и органам исполнительной власти возможность создавать и внедрять систему идентификации.
Важная задача — сделать всё, чтобы никаких неудобств для тех, кто не нарушает закон, не возникло. А таких, уверен, абсолютное большинство. Простой пример: во время чемпионата мира 2018 года было подано более 2 млн заявок на получение Fan ID. Отказ получили 900 человек, треть из которых — иностранные граждане. То есть речь о долях процента от общего числа», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
- 8 февраля 2022
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