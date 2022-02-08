«Манчестер Юнайтед» предлагает Рональду Араухо € 10 млн в год в качестве зарплаты

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает приобрести защитника «Барселоны» Рональда Араухо. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на El Chigrinito.
По информации источника, английский клуб готов предложить игроку в качестве зарплаты € 10 млн в год. Ранее сообщалось, что интерес к Араухо проявляют «Челси» и «Манчестер Сити». Уругваец ещё не договорился с каталонцами об условиях нового соглашения.
Араухо выступает за главную команду сине-гранатовых с 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры уругваец принял участие в 17 матчах, в которых забил три гола.
«Барселона» обыграла «Алавес» в 22-м туре испанской Ла Лиги:
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