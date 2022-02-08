Курт Зума начнёт матч с «Уотфордом» в стартовом составе

Сегодня, 8 февраля, состоится матч 24-го тура между «Вест Хэмом» и «Уотфордом». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Противостояние начнётся в 22:45 по московскому времени.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Вест Хэм»: Лукаш Фабианьски, Аарон Крессуэлл, Курт Зума, Крэйг Доусон, Владимир Цоуфал, Деклан Райс,

Томаш Соучек, Пабло Форнальс, Мохамед Саид Бенрахма, Джаррод Боуэн, Майкл Антонио.

«Уотфорд»: Бен Фостер, Хассан Камара, Самир, Крэйг Кэткарт, Кико Фемения, Том Клеверли, Эдо Кайембе, Мусса Сиссоко, Юрай Куцка, Джошуа Кинг, Эммануэль Деннис.

Первое место в английской Премьер-лиге занимает «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы набрала 57 очков в 23 матчах национального первенства. На втором месте в турнире располагается «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа набрали 48 очков. Тройку лучших команд страны замыкает «Челси». В активе синих 47 очков.



«Вест Хэм Юнайтед» располагается на пятом месте в турнире. «Уотфорд» же занимает 18-е место в лиге. «Манчестер Сити» — действующий чемпион Англии.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча.