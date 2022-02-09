«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бёрнли», идущим на последнем месте в АПЛ

Сегодня, 9 февраля, состоялся матч 24-го тура между «Бёрнли» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли (Англия). Противостояние завершилось со счётом 1:1.

Полузащитник манкунианцев Поль Погба отличился в этой игре на 18-й минуте. Люк Шоу от лицевой линии прострелил, и Погба из середины штрафной пробил под перекладину.

Видео гола Погба:

В начале второго тайма Джей Родригес восстановил равенство на табло. Он получил мяч у угла штрафной, вошёл в неё, переиграл защитников и вратаря, после чего с близкого расстояния нанёс удар.

Видео гола Родригеса:

Первое место в английской Премьер-лиге занимает «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы набрала 57 очков в 23 матчах национального первенства. На втором месте в турнире располагается «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа набрали 48 очков. Тройку лучших команд страны замыкает «Челси». В активе синих 47 очков.



«Бёрнли» занимает последнее место в лиге. «Манчестер Юнайтед» располагается на пятой позиции.



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