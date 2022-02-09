«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бёрнли», идущим на последнем месте в АПЛ

Сегодня, 9 февраля, состоялся матч 24-го тура между «Бёрнли» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли (Англия). Противостояние завершилось со счётом 1:1.
Полузащитник манкунианцев Поль Погба отличился в этой игре на 18-й минуте. Люк Шоу от лицевой линии прострелил, и Погба из середины штрафной пробил под перекладину.
В начале второго тайма Джей Родригес восстановил равенство на табло. Он получил мяч у угла штрафной, вошёл в неё, переиграл защитников и вратаря, после чего с близкого расстояния нанёс удар.
Первое место в английской Премьер-лиге занимает «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы набрала 57 очков в 23 матчах национального первенства. На втором месте в турнире располагается «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа набрали 48 очков. Тройку лучших команд страны замыкает «Челси». В активе синих 47 очков.
«Бёрнли» занимает последнее место в лиге. «Манчестер Юнайтед» располагается на пятой позиции.
Английская Премьер-лига стала ещё зрелищнее вместе с Okko. Трансляции матчей, а также игры испанской Примеры и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры доступны по подписке «Okko Футбол» — 7 дней за 1 рубль.
- 9 февраля 2022
-
00:59
-
00:54
-
00:52
-
00:42
-
00:36
-
00:19
- 8 февраля 2022
-
23:51
-
23:50
-
23:35
-
23:27
-
23:25
-
23:15
-
22:56
-
22:36
-
22:30
-
22:27
-
22:25
-
22:03
-
21:50
-
21:43
-
21:34
-
21:30
-
21:22
-
21:07
-
21:00
-
20:53
-
20:36
-
20:30
-
20:26
-
20:20
-
20:13
-
20:11
-
20:00
-
20:00
-
19:52