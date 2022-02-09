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«Монако» без Головина обыграл «Амьен» и вышел в полуфинал Кубка Франции

«Монако» без Головина обыграл «Амьен» и вышел в полуфинал Кубка Франции
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В матче 1/4 финала Кубка Франции сезона-2021/2022 «Монако» принимал «Амьен». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Фонвьей и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 5-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени. На 54-й минуте нападающий Кевин Фолланд упрочил преимущество «Монако» в счёте.

Напомним, российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку команды и пропустил эту встречу. Футболист с конца декабря прошлого года восстанавливался после растяжения брюшной мышцы.

Таким образом, «Монако» вышел в 1/2 финала Кубка Франции, а «Амьен» завершил выступление в турнире. Действующим обладателем Кубка Франции является «Пари Сен-Жермен». Всего на счету парижского клуба 14 выигранных трофеев.

Кубок Франции. 1/4 финала
08 февраля 2022, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 0
Амьен
Амьен
1:0 Тчуамени – 5'   2:0 Фолланд – 54'
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