«Монако» без Головина обыграл «Амьен» и вышел в полуфинал Кубка Франции

В матче 1/4 финала Кубка Франции сезона-2021/2022 «Монако» принимал «Амьен». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Фонвьей и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 5-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени. На 54-й минуте нападающий Кевин Фолланд упрочил преимущество «Монако» в счёте.



Напомним, российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку команды и пропустил эту встречу. Футболист с конца декабря прошлого года восстанавливался после растяжения брюшной мышцы.



Таким образом, «Монако» вышел в 1/2 финала Кубка Франции, а «Амьен» завершил выступление в турнире. Действующим обладателем Кубка Франции является «Пари Сен-Жермен». Всего на счету парижского клуба 14 выигранных трофеев.