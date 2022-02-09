Поль Погба отреагировал на свой первый гол в АПЛ с января 2021 года

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал ничью с «Бёрнли» в 24-м туре чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли и завершилась со счётом 1:1.

Единственный гол за «Манчестер Юнайтед» забил Поль Погба, для которого этот мяч стал первым в АПЛ с января 2021 года.

«Не тот результат, которого мы хотели — но я рад снова вернуться в протокол», — написал Погба в своём «твиттере».

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В нынешнем сезоне чемпионата Англии Погба принял участие в 10 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 7 результативных передач.

В данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков. «Бёрнли», в свою очередь, остался на последнем месте, записав в свой актив 14 очков.