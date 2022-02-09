Лэмпард прокомментировал первое поражение в качестве тренера «Эвертона»
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В ночь с 8 на 9 февраля мск проходил матч 24-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Эвертоном». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия). Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал прошедшую встречу.
«Результат разочаровывает. Это была тяжёлая игра – мы вместе всего неделю. Не опускаем голову и постараемся решить свои проблемы.
Будем работать над уверенностью и верой в себя. Нам нужны быстрые изменения, чтобы быстрее получить положительный результат», – приводит слова Лэмпарда The Mirror.
Это был второй матч Фрэнка Лэмпарда у руля «Эвертона». В дебютном матче команда одержала победу в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Брентфордом» (4:1).
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