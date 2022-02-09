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«Истанбул Башакшехир» арендовал Трезеге до конца сезона

«Истанбул Башакшехир» арендовал Трезеге до конца сезона
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Вингер «Астон Виллы» Махмуд Хассан Трезеге был арендован «Истанбул Башакшехиром» до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба турецкого клуба. Аренда не предусматривает право выкупа.

Египтянин в этом сезоне провёл всего одну игру за основную команду «Астон Виллы». Он принял участие в одном матче Английской Премьер-Лиги. Вингер вышел на замену на 10 минут, за которые ему не удалось отметиться результативными действиями.

Игрок перешёл в АПЛ летом 2019 года из турецкого клуба «Касимпаша». До этого он успел поиграть в Бельгии за «Андерлехт» и «Мускрон».

В «Астон Вилле» у него 64 сыгранных матча, в которых он 9 раз забил и 5 раз отдал передачу на гол партнёрам. Также у него 52 матча за сборную Египта, где он сумел отличиться 8 голами.

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