Одноклубник Азмуна перешёл в турецкий «Трабзонспор»
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18-летний нападающий «Байера» Эмрехан Гедикли перешёл в турецкий «Трабзонспор», сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Игрок является воспитанником «Байера». В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги форвард не сыграл ни в одном матче. Как сообщает интернет-портал Transfermarkt, сумма трансфера составила € 800 тыс. Контракт Гедикли с «Трабзонспором» рассчитан до июня 2026 года.
Напомним, 30 января «Зенит» объявил о договорённости с «Байером» по досрочному переходу Сердара Азмуна. Несколько дней назад немецкий клуб объявлял, что Азмун подписал предварительный контракт, который вступит в силу летом 2022 года — после истечения соглашения с «Зенитом». Однако позже стороны решили осуществить этот трансфер зимой.
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