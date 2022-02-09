Гендиректор «Барселоны» подал в отставку из-за конфликта с Лапортой

Стало известна причина, по которой генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер покидает каталонский клуб.
Как сообщает El Pais, Ревертер уходит из «Барсы» из-за конфликта с президентом клуба Жоаном Лапортой. У функционеров возникли разногласия из-за того, с каким спонсором сотрудничать. Кроме того, Ревертер и Лапорта по-разному видели развитие «Барселоны».
Ранее официальный сайт сине-гранатовых сообщил, что Ревертер покинет каталонский клуб по семейным обстоятельствам. Ферран продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока клуб не назначит нового гендиректора. Специалист занимал должность с июля 2021 года.
После 22 сыгранных туров «Барселона» располагается на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 38 очков.
Видеообзор матча 23-го тура Примеры «Барселона» — «Атлетико»:
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