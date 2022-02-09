Бруно Виана перешел в «Химки» на правах аренды до конца сезона

Бразильский защитник «Браги» Бруно Виана перешёл в «Химки» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

«Виана — воспитанник бразильского «Крузейро», в составе которого начал профессиональную карьеру. В 2016 году Бруно перешёл в «Олимпиакос» и после сезона в греческом клубе защитник заинтересовал португальскую «Брагу». После годичной аренды он подписал полноценный контракт с португальским клубом. До перехода в «Химки» футболист выступал в Бразилии за «Фламенго», — говорится в сообщении пресс-службы химчан.

Напомним, в прошлом году Бруно на правах аренды играл за бразильский «Фламенго», проведя за команду 36 матчей. «Химки» занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.