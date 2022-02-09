«Лестер» рассматривает кандидатуру Гаттузо на пост главного тренера
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Бывший главный тренер «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Лестер», сообщает Calciomercato.
По информации источника, английский клуб рассматривает кандидатуру 44-летнего специалиста. Брендан Роджерс может быть уволен с поста главного тренера «лис» из-за неубедительных результатов в этом сезоне.
Два предыдущих сезона «Лестер» закончил на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, но сейчас занимает лишь 10-ю позицию с 26 очками в 20 матчах. Также «лисы» недавно вылетели из Кубка Англии, проиграв «Ноттингем Форест» (1:4) в 1/16 финала.
Напомним, последним клубом Гаттузо была «Фиорентина», которую он возглавил в конце мая 2021 года, а уже в середине июня покинул команду из-за разногласий с руководством.
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