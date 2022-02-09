Асенсио: буду рад разделить с Мбаппе раздевалку, мы очень хорошо поладим
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Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио поделился мыслями о том, что летом в команду могут перейти два звёздных футболиста — нападающие Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») и Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд).
«Прежде всего давайте подождём и посмотрим, перейдут ли они… Мы закончим сезон, а потом посмотрим. Я концентрируюсь на себе и на том, что сейчас происходит в команде. «Реал» всегда приглашает лучших, и я готов играть здесь с кем угодно.
Я хотел бы играть с лучшими. Мбаппе — игрок, который многое показал и надеется перейти сюда. Если он приедет, буду рад разделить с ним раздевалку, мы очень хорошо поладим», — цитирует Асенсио издание Get French Football News со ссылкой на El Larguero.
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