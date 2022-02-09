Кирилл Щетинин, правами на которого владеет «Зенит», рассказал о первом голе за «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин прокомментировал победу своей команды над испанским клубом «Линенсе» в товарищеском матче на сборе в Турции. Игра закончилась со счётом 2:1. Один из голов в составе «Ростова» забил Щетинин.
«Выигрывать всегда приятно. Да, это товарищеский матч, но в любом случае все готовятся к игре, каждый старается использовать свой шанс. И здорово, когда это получается сделать. Старался действовать на максимуме во всех эпизодах. Здорово, что это воплотилось в забитый мяч. Это придаст уверенности в своих силах, позитивных эмоций.
Готов ли к игре в основном составе? У нас есть тренерский штаб, который принимает такие решения. Моё дело хорошо тренироваться и играть, приносить пользу команде», — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
20-летний Щетинин находится в «Ростове» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат «Зениту».
- 9 февраля 2022
-
18:23
-
18:19
-
18:15
-
18:12
-
18:03
-
17:50
-
17:30
-
17:27
-
17:15
-
17:14
-
16:54
-
16:41
-
16:40
-
16:40
-
16:26
-
16:21
-
15:51
-
15:47
-
15:37
-
15:31
-
15:21
-
15:19
-
15:00
-
14:58
-
14:37
-
14:29
-
14:12
-
14:11
-
14:01
-
13:54
-
13:32
-
13:10
-
13:00
-
12:57
-
12:51