Кирилл Щетинин, правами на которого владеет «Зенит», рассказал о первом голе за «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин прокомментировал победу своей команды над испанским клубом «Линенсе» в товарищеском матче на сборе в Турции. Игра закончилась со счётом 2:1. Один из голов в составе «Ростова» забил Щетинин.



«Выигрывать всегда приятно. Да, это товарищеский матч, но в любом случае все готовятся к игре, каждый старается использовать свой шанс. И здорово, когда это получается сделать. Старался действовать на максимуме во всех эпизодах. Здорово, что это воплотилось в забитый мяч. Это придаст уверенности в своих силах, позитивных эмоций.

Готов ли к игре в основном составе? У нас есть тренерский штаб, который принимает такие решения. Моё дело хорошо тренироваться и играть, приносить пользу команде», — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



20-летний Щетинин находится в «Ростове» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат «Зениту».