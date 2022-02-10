Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ференцварош» Черчесова вышел в 1/4 финала Кубка Венгрии, обыграв «Вашаш»

«Ференцварош» Черчесова вышел в 1/4 финала Кубка Венгрии, обыграв «Вашаш»
Комментарии

В матче 1/8 финала Кубка Венгрии сезона-2021/2022 «Вашаш» встречался с «Ференцварошем». Игра прошла на стадионе «Рудольф Илловски» в Будапеште и завершилась победой «Ференцвароша» со счётом 2:0.

На 9-й минуте встречи счёт открыл защитник «Ференцвароша» Эндре Ботка. На 73-й минуте защитник гостей Сами Ммаэ установил итоговый счёт встречи.

Таким образом, «Ференцварош» вышел в 1/4 финала Кубка Венгрии, а «Вашаш» завершил выступление в турнире.

Напомним, главный тренером «Ференцвароша» является Станислав Черчесов. Предыдущим местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022