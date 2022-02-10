«Ференцварош» Черчесова вышел в 1/4 финала Кубка Венгрии, обыграв «Вашаш»
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В матче 1/8 финала Кубка Венгрии сезона-2021/2022 «Вашаш» встречался с «Ференцварошем». Игра прошла на стадионе «Рудольф Илловски» в Будапеште и завершилась победой «Ференцвароша» со счётом 2:0.
На 9-й минуте встречи счёт открыл защитник «Ференцвароша» Эндре Ботка. На 73-й минуте защитник гостей Сами Ммаэ установил итоговый счёт встречи.
Таким образом, «Ференцварош» вышел в 1/4 финала Кубка Венгрии, а «Вашаш» завершил выступление в турнире.
Напомним, главный тренером «Ференцвароша» является Станислав Черчесов. Предыдущим местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке».
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