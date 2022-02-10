«Ницца» крупно обыграла и выбила «Марсель» из розыгрыша Кубка Франции
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В Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» состоялся матч 1/4 финала Кубка Франции, в котором «Ницца» принимала «Марсель». Встреча завершилась крупной волевой победой хозяев со счётом 4:1.
Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте – благодаря автоголу Мельвена Бара вперёд вышли футболисты «Марселя». Однако уже спустя семь минут «Ницца» восстановила паритет благодаря голу Амина Гуири. На 29-й и 49-й минутах по голу забил нападающий хозяев Джастин Клюйверт, а на 61-й минуте Анди Делор установил окончательный счёт – 4:1 в пользу «Ниццы».
Напомним, в других матчах 1/4 финала Кубка Франции «Бержерак» уступил «Версалю» (1:2), а «Монако» победил «Амьен» (2:0). В последней игре на этой стадии «Нант» встретится с «Бастией».
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