Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ницца» крупно обыграла и выбила «Марсель» из розыгрыша Кубка Франции

«Ницца» крупно обыграла и выбила «Марсель» из розыгрыша Кубка Франции
Комментарии

В Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» состоялся матч 1/4 финала Кубка Франции, в котором «Ницца» принимала «Марсель». Встреча завершилась крупной волевой победой хозяев со счётом 4:1.

Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте – благодаря автоголу Мельвена Бара вперёд вышли футболисты «Марселя». Однако уже спустя семь минут «Ницца» восстановила паритет благодаря голу Амина Гуири. На 29-й и 49-й минутах по голу забил нападающий хозяев Джастин Клюйверт, а на 61-й минуте Анди Делор установил окончательный счёт – 4:1 в пользу «Ниццы».

Напомним, в других матчах 1/4 финала Кубка Франции «Бержерак» уступил «Версалю» (1:2), а «Монако» победил «Амьен» (2:0). В последней игре на этой стадии «Нант» встретится с «Бастией».

Кубок Франции. 1/4 финала
09 февраля 2022, среда. 23:15 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
4 : 1
Марсель
Марсель
0:1 Бар – 3' (автогол)   1:1 Гуири – 10'   2:1 Клюйверт – 29'   3:1 Клюйверт – 49'   4:1 Делор – 61'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022