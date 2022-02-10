Тен Хаг – о скандальном увольнении Овермарса: сочувствую, но больше жаль тех женщин

52-летний специалист Эрик тен Хаг, возглавляющий амстердамский «Аякс», высказался об увольнении спортивного директора Марка Овермарса из-за отправки неуместных сообщений коллегам-женщинам.

«Очень плохо, что Марк причинил страдания людям. Мне тяжело с этим смириться. Каждый пропустит этот поступок через себя. Я должен излучать энергию для своей команды, но в дни после новостей это сложно.

Наверное, я не знаю многих вещей из-за конфиденциальности. Должно быть проведено надлежащее внутреннее расследование. Конечно, меры были предприняты, значит, для этого должна быть причина. Марк сделал для себя выводы.

Уход Овермарса в связи с такими событиями – это сильный удар. Конечно, я ему сочувствую, но больше жаль тех женщин. Пусть наш с ним разговор останется только между мной и Марком. Связаться с ним сейчас было трудно. В «Аяксе» мы работали над чем-то невероятно красивым, и это вдруг прерывается через мгновение. Это сложно, но мы должны сосредоточиться на работе.

Ситуация тронула всех нас до глубины души. Мы должны позволить Марку немного отпустить ситуацию», — цитирует тен Хага AD.