Джеррард: если не нравится игра Коутиньо, вам следует прекратить смотреть футбол

41-летний британский специалист Стивен Джеррард, возглавляющий «Астон Виллу», высказался о потрясающей форме бразильского атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо после его гола и результативной передачи в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Лидс Юнайтед» (3:3).

«Если не нравится смотреть за игрой Филиппе Коутиньо, вам следует перестать смотреть футбол, потому что это выступление было абсолютно прекрасным», — приводит слова Джеррарда журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Гол Коутиньо в ворота «Лидса»:

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Напомним, Коутиньо арендован «Астон Виллой» у «Барселоны» с января этого года. Бразилец уже провёл три встречи в английской Премьер-лиге, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.