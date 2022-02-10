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«Большое разочарование». Конте прокомментировал поражение «Тоттенхэма»

«Большое разочарование». Конте прокомментировал поражение «Тоттенхэма»
Антонио Конте
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче 24-го тура а английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (2:3).

«Ощущаю большое разочарование, тяжёлая игра, эта лига очень сложная, и мы должны знать, что мы та команда, которая, чтобы выиграть матч, должна выкладываться каждый раз на 120 процентов. Сегодня усилия игроков были максимальными.

В первом тайме мы допустили слишком много ошибок при владении мячом. Я думаю, что порой, когда ты допускаешь ошибки при владении мячом, это может привести к некоторой психической нестабильности. Во втором тайме мы начали играть, мы провели хороший второй тайм. Конечно, когда ты ведешь в счёте и остается 15-20 минут, нужно быть немного внимательнее. Не забывайте, что мы таким образом выиграли игру у «Лестера». Теперь же мы точно так же проиграли игру против «Саутгемптона», — приводит слова Конте официальный сайт «Тоттенхэма».

К 70-й минуте «Тоттенхэм» был впереди со счётом 2:1, но в итоге потерпел поражение.

«Тоттенхэм» (36 очков) занимает седьмое место в таблице АПЛ. «Саутгемптон» (28) — 10-е.

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