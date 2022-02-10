«Большое разочарование». Конте прокомментировал поражение «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче 24-го тура а английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (2:3).
«Ощущаю большое разочарование, тяжёлая игра, эта лига очень сложная, и мы должны знать, что мы та команда, которая, чтобы выиграть матч, должна выкладываться каждый раз на 120 процентов. Сегодня усилия игроков были максимальными.
В первом тайме мы допустили слишком много ошибок при владении мячом. Я думаю, что порой, когда ты допускаешь ошибки при владении мячом, это может привести к некоторой психической нестабильности. Во втором тайме мы начали играть, мы провели хороший второй тайм. Конечно, когда ты ведешь в счёте и остается 15-20 минут, нужно быть немного внимательнее. Не забывайте, что мы таким образом выиграли игру у «Лестера». Теперь же мы точно так же проиграли игру против «Саутгемптона», — приводит слова Конте официальный сайт «Тоттенхэма».
К 70-й минуте «Тоттенхэм» был впереди со счётом 2:1, но в итоге потерпел поражение.
«Тоттенхэм» (36 очков) занимает седьмое место в таблице АПЛ. «Саутгемптон» (28) — 10-е.
Лучшие фотографии с футбольных арен Европы в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.
- 10 февраля 2022
-
05:57
-
04:47
-
04:24
-
04:19
-
03:26
-
03:12
-
02:18
-
02:07
-
01:44
-
01:11
-
00:59
-
00:56
-
00:50
-
00:41
-
00:38
-
00:14
-
00:13
- 9 февраля 2022
-
23:50
-
23:31
-
23:24
-
23:08
-
23:02
-
22:40
-
22:23
-
22:15
-
22:01
-
21:51
-
21:43
-
21:22
-
21:11
-
20:58
-
20:34
-
20:25
-
20:06
-
19:57