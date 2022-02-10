«Барселона» обжалует двухматчевую дисквалификацию Дани Алвеса

«Барселона» намерена обжаловать двухматчевую дисквалификацию защитника Дани Алвеса, полученную за его удаление в игре чемпионата Испании с «Атлетико» (4:2), сообщает пресс-служба сине-гранатовых. Каталонский клуб подаст протест в Апелляционный комитет лиги с тем, чтобы сократить срок наказания на один матч.
Напомним, футболист получил красную карточку в матче с мадридским «Атлетико» (4:2). Во втором тайме встречи Алвес сзади наступил на правую голень футболисту «Атлетико» Яннику Феррейре Карраско. Алвес стал самым возрастным игроком каталонцев, получившим удаление в матче испанской Ла Лиги.
Согласно информации, указанной в протоколе матча, Алвес совершил нарушение правил без намерения сыграть в мяч. Королевская испанская футбольная федерация приняла решение наказать Алвеса отстранением на два матча Примеры. Таким образом, бразильский футболист не сможет помочь «Барселоне» в играх с «Эспаньолом» (13 февраля) и «Валенсией» (20 февраля).
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