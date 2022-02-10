Защитник «Барселоны» Дани Алвес отреагировал на полученную двухматчевую дисквалификацию за удаление в матче чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (4:2).



«Я и забыл, как здесь наказывают! Нелепо думать о том, что профессиональный спортсмен причиняет вред другому умышленно. Футбол сопряжен с риском, такие эпизоды случаются и не должны выходить за пределы поля. В любом случае, еще раз приношу извинения Карраско», – написал Дани Алвес в своём «твиттере».



Согласно информации, указанной в протоколе матча, Алвес совершил нарушение правил без намерения сыграть в мяч. Королевская испанская футбольная федерация приняла решение наказать Алвеса отстранением на два матча Примеры. Таким образом, бразильский футболист не сможет помочь «Барселоне» в играх с «Эспаньолом» (13 февраля) и «Валенсией» (20 февраля).

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