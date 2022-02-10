«Идите играть в Серию С». Моуринью раскритиковал игроков «Ромы» после матча с «Интером»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в жёсткой форме раскритиковал игроков своей команды после поражения в матче 1/4 финала Кубка Италии с миланским «Интером» (0:2).

«Я хочу знать, почему вы обосрались в первые 10 минут. А потом я хочу знать, почему то же самое было в матче с «Миланом». Обосрался каждый из вас, без исключений.

Я хочу знать, почему за последние два года вы стали такими хлюпиками по сравнению с большими командами. Если мы – маленькая команда, то судьи будут относиться к нам соответственно. «Интер» — суперкоманда. Вместо того чтобы найти мотивацию против такого соперника, вы обосрались.

Худший недостаток мужчины — это отсутствие мужества и индивидуальности. Вы боитесь больших игр? Тогда идите играть в Серию С, без давления, без чемпионов и без больших стадионов. У вас нет яиц, и это самое худшее для мужчины», — приводит слова Моуринью Football Italia.