«Идите играть в Серию С». Моуринью раскритиковал игроков «Ромы» после матча с «Интером»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в жёсткой форме раскритиковал игроков своей команды после поражения в матче 1/4 финала Кубка Италии с миланским «Интером» (0:2).
«Я хочу знать, почему вы обосрались в первые 10 минут. А потом я хочу знать, почему то же самое было в матче с «Миланом». Обосрался каждый из вас, без исключений.
Я хочу знать, почему за последние два года вы стали такими хлюпиками по сравнению с большими командами. Если мы – маленькая команда, то судьи будут относиться к нам соответственно. «Интер» — суперкоманда. Вместо того чтобы найти мотивацию против такого соперника, вы обосрались.
Худший недостаток мужчины — это отсутствие мужества и индивидуальности. Вы боитесь больших игр? Тогда идите играть в Серию С, без давления, без чемпионов и без больших стадионов. У вас нет яиц, и это самое худшее для мужчины», — приводит слова Моуринью Football Italia.
- 10 февраля 2022
-
15:48
-
15:39
-
15:03
-
14:56
-
14:56
-
14:08
-
14:02
-
13:50
-
13:33
-
13:16
-
13:00
-
12:41
-
12:03
-
11:44
-
11:35
-
11:18
-
11:05
-
10:57
-
10:47
-
10:36
-
10:29
-
10:06
-
10:05
-
10:00
-
09:56
-
09:42
-
09:39
-
09:21
-
07:43
-
05:57
-
04:47
-
04:24
-
04:19
-
03:26
-
03:12