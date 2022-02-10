«Спартак» договорился о трансфере защитника «Енисея»

Центральный защитник «Енисея» Данил Труханов перейдёт в московский «Спартак». Стороны уже достигли договорённости по трансферу 18-летнего игрока, информирует пресс-служба красноярского клуба в «инстаграме».
Труханов уже вылетел в Москву для прохождения медицинского обследования и подписания личного контракта со «Спартаком». Финансовые детали сделки не разглашаются.
«Данил является нашим воспитанником, больше года работает со второй командой и, несмотря на свой юный возраст, уже получал игровое время в первенстве ФНЛ-2. После консультаций с тренерами и с самим игроком мы решили не препятствовать его переходу в клуб РПЛ. Для него это шанс получить очень сильный импульс в развитии, а для остальных молодых ребят клуба и всех юных футболистов нашего региона — правильный сигнал, что если упорно работать, то возможно всё, даже предложение одного из ведущих клубов России.
«Енисей» получит за игрока финансовую компенсацию, а также может рассчитывать на будущие выплаты в случае успешного развития футболиста. Данилу мы желаем успешного прохождения медобследования и дальнейшего профессионального роста в новом клубе», — сказал заместитель директора по спортивной работе «Енисея» Антон Евменов.
- 10 февраля 2022
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