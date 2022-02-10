Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Умяров — о Николсоне: заметно завершение — на одной из тренировок 10 из 10 забил

Умяров — о Николсоне: заметно завершение — на одной из тренировок 10 из 10 забил
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился первым мнением о новичке красно-белых нападающем Шамаре Николсоне.

«Бросилось в глаза его завершение: на одной из тренировок мы выполняли упражнение, где нужно было сделать прокат и завершить. Мне кажется, Николсон 10 из 10 забил», — цитирует Умярова Sport24.

Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.

9 декабря в товарищеском матче на сборе в Дубае «Спартак» встречался с клубом «Лива» из третьего по силе дивизиона ОАЭ. Игра завершилась победой московской команды со счётом 5:1.

Голами в составе «Спартака» отметились Николай Рассказов, Даниил Денисов, Леон Классен и Шамар Николсон, оформивший дубль.

Новость по теме
Дубль Николсона помог «Спартаку» разгромить клуб из ОАЭ — 5:1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022