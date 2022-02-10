«Бавария» не сможет подписать защитника «Челси» из-за его финансовых требований

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер, несмотря на слухи, не станет футболистом «Баварии». Немецкий клуб не сможет подписать его даже свободным агентом из-за его требований по зарплате. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что «Челси» предложил Рюдигеру контракт с зарплатой в € 236 тыс. в неделю. Ранее клуб предлагал футболисту зарплату в € 166 тыс., но Рюдигер остался недоволен таким предложением и отклонил его. В настоящее время защитник зарабатывает € 118 тыс. в неделю и хочет значительного повышения своей заработной платы. Сообщается, что Рюдигер может получить зарплату в районе € 473 тыс. в новом клубе, если покинет «Челси» свободным агентом в конце сезона.
В нынешнем сезоне 28-летний Рюдигер в 33 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал четыре голевые передачи.
«Челси» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби:
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