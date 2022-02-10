«Спартак» подписал новый контракт с Мозесом

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес подписал новое соглашение с командой до 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба в «Твиттере».

31-летний Мозес стал игроком московской команды в октябре 2020 года, перейдя из лондонского «Челси» на правах годичной аренды. Летом 2021 года «Спартак» выкупил права на нигерийского полузащитника за € 5 млн.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Мозес в 15 матчах турнира забил один гол. Также на его счету гол и четыре голевые передачи в шести матчах группового этапа Лиги Европы. Всего за «Спартак» футболист принял участие в 42 матчах, в которых забил шесть голов и отдал восемь голевых передач.

Предыдущее соглашение Мозеса со «Спартаком» истекало в 2023 году.