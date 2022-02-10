«Зенит» в товарищеском матче по пенальти обыграл «Копенгаген»

Сегодня, 10 февраля, состоялся товарищеский матч между петербургским «Зенитом» и датским «Копенгагеном». Противостояние завершилось со счётом 1:1 в основное время. В серии пенальти сильнее оказался российский клуб.
Счёт на 34-й минуте открыл игрок петербургского клуба. Однако на 74-й минуте Вильям Вик сравнял счёт. Так как в основное время был зарегистрирован ничейный счёт, команды сошлись в серии пенальти. В ней сильнее оказался клуб из России.
В чемпионате Дании «Копенгаген» располагается на втором месте. Его опережает лишь «Мидтьюлланн». На момент зимней паузы в сезоне-2021/2022 «Зенит» возглавляет таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков в 18 матчах. Второе место занимает московское «Динамо», в активе которого 36 набранных очков. Замыкает тройку лидеров нынешнего розыгрыша чемпионата России «Сочи», набравший 31 очко.
- 10 февраля 2022
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