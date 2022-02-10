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«Зенит» в товарищеском матче по пенальти обыграл «Копенгаген»

«Зенит» в товарищеском матче по пенальти обыграл «Копенгаген»
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Сегодня, 10 февраля, состоялся товарищеский матч между петербургским «Зенитом» и датским «Копенгагеном». Противостояние завершилось со счётом 1:1 в основное время. В серии пенальти сильнее оказался российский клуб.

Счёт на 34-й минуте открыл игрок петербургского клуба. Однако на 74-й минуте Вильям Вик сравнял счёт. Так как в основное время был зарегистрирован ничейный счёт, команды сошлись в серии пенальти. В ней сильнее оказался клуб из России.

В чемпионате Дании «Копенгаген» располагается на втором месте. Его опережает лишь «Мидтьюлланн». На момент зимней паузы в сезоне-2021/2022 «Зенит» возглавляет таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков в 18 матчах. Второе место занимает московское «Динамо», в активе которого 36 набранных очков. Замыкает тройку лидеров нынешнего розыгрыша чемпионата России «Сочи», набравший 31 очко.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
10 февраля 2022, четверг. 18:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
1 : 1
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 – 34'   1:1 Вик – 76'
Комментарии
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