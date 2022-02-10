Фарке: Слуцкий — один из самых приятных людей, с которыми я виделся

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке вспомнил встречу с наставником «Рубина» Леонидом Слуцким будучи тренером «Норвича». Слуцкий тогда тренировал «Халл», команды сыграли вничью (1:1).

«Слуцкий — легенда здесь. Он поехал в Чемпионшип с отличным резюме, это был его первый зарубежный сезон. В Англии после матчей тренеры подходят друг к другу, делятся впечатлениями от игры, выражают взаимное уважение. И должен сказать, что Слуцкий — один из самых приятных людей, с которыми я виделся во время работы в «Норвиче». Он говорил о том, как сложно играть в этой сумасшедшей лиге — 46 матчей, два кубковых турнира, игры каждые три дня, почти все 24 команды нацелены на выход в АПЛ… «Халл» в предыдущем сезоне вылетел в Чемпионшип, так что ожидания от работы Слуцкого были завышенными. Думаю, он проделал там хорошую работу, но в английском футболе мало у кого есть терпение. Игру с «Халлом» я тоже помню — команда Слуцкого была отлично организована, мощно атаковала, а нам повезло сравнять счёт на 90+6-й минуте. Слуцкий был сильно расстроен результатом, но после финального свистка вёл себя как джентльмен», — приводит слова Фарке «Спорт-экспресс».