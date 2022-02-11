«Нант» вышел в полуфинал Кубка Франции, обыграв «Бастию»

Сегодня, 11 февраля, завершился матч 1/4 финала Кубка Франции между «Нантом» и «Бастией». Команды встречались на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено». Противостояние закончилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт в игре через 3 минуты после стартового свистка открыл после удара с 11-метровой отметки Людовик Блас. Во второй половине встречи Рандаль Коло Муани установил итоговый счёт противостояния — 2:0. Благодаря этой победе клуб из Нанта прошёл в полуфинал национального Кубка.

«Нант» занимает 10-е место в высшей лиге чемпионата Франции. Команда Антуана Комбуаре набрала 32 очка в 23 играх национального первенства. «Бастия» же выступает во втором по силе дивизионе страны — Лиге 2. В нём команда занимает 17-ю строчку.