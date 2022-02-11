«Валенсия» без Черышева ушла от поражения в первом полуфинале Кубка Испании с «Атлетиком»

Завершился первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором «Атлетик» принимал «Валенсию». Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 1:1.

«Атлетик» открыл счёт в матче на 37-й минуте. Гол в свой актив записал Рауль Гарсия. В середине второго тайма гостям удалось восстановить равенство в счете после точного удара Уго Дуро. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался на скамейке запасных.

Ответная полуфинальная игра между «Валенсией» и «Атлетиком» состоится 2 марта.

Напомним, в другом полуфинальном матче «Бетис» обыграл «Райо Вальекано» со счётом 2:1. Ответная игра состоится 3 марта.

Действующим победителем турнира является «Барселона», которая в финальном матче 2021 года разгромила «Атлетик» со счётом 4:0.