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«Валенсия» без Черышева ушла от поражения в первом полуфинале Кубка Испании с «Атлетиком»

«Валенсия» без Черышева ушла от поражения в первом полуфинале Кубка Испании с «Атлетиком»
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Завершился первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором «Атлетик» принимал «Валенсию». Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 1:1.

«Атлетик» открыл счёт в матче на 37-й минуте. Гол в свой актив записал Рауль Гарсия. В середине второго тайма гостям удалось восстановить равенство в счете после точного удара Уго Дуро. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался на скамейке запасных.

Ответная полуфинальная игра между «Валенсией» и «Атлетиком» состоится 2 марта.

Напомним, в другом полуфинальном матче «Бетис» обыграл «Райо Вальекано» со счётом 2:1. Ответная игра состоится 3 марта.

Действующим победителем турнира является «Барселона», которая в финальном матче 2021 года разгромила «Атлетик» со счётом 4:0.

Кубок Испании. 1/2 финала. 1-й матч
10 февраля 2022, четверг. 23:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Гарсия – 37'   1:1 Дуро – 65'
Удаления: нет / Гомес – 45+3'
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