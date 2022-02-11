Кулушевски: не знаю, что пошло не так в «Ювентусе». В Англии футбол — другой вид спорта

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деян Кулушевски, арендованный у «Ювентуса», рассказал о периоде в туринском клубе.
«Что пошло не так в «Ювентусе»? Честно говоря, не знаю. Иногда такое случается. Я почувствовал, что в «Ювентусе» меньше пространства, и не смог показать то, что умею. Жизнь продолжается, у меня было много хороших моментов в Турине, особенно в конце прошлого сезона. Я очень хорошо его закончил, мы победили в Кубке Италии.
Так было в «Ювентусе», но теперь я играю за «Тоттенхэм». Я очень счастлив. Когда в первый день увидел их тренировки, был поражён. Здесь футбол – это другой вид спорта: более быстрый и интенсивный, с большим количеством ускорений и физики. И в Англии практически не нарушают правила», — цитирует Кулушевски Sky Sport Italia.
«Челси» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби:
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