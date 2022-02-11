Захарян: отъезд в Европу? Я не форсирую с этим, дай бог всё получится

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопрос о возможном переходе в клуб из европейских топ-чемпионатов.

«Кем вижу себя через год? Футболистом московского «Динамо». Отъезд в Европу? Я не форсирую с этим. Будет предложение, подходящее время… Дай бог всё получится с этим.

Сейчас выкладывают списки команд, которые мной интересуются. А недавно опубликовали новость со списком клубов, которые мной не интересуются. Он меньше, чем список тех, кто интересуется. Это было забавно. Там всякие «Порту» — такие команды. Пишут слухи, что гранды всякие заинтересованы. Костя Тюкавин любит прикалываться: «Какой тебе «Реал»? Сейчас в «Динамо-2» обратно в ПФЛ отправят», — приводит слова Захаряна «Спорт-экспресс».

Напомним, Захарян является воспитанником московского «Динамо». Сейчас интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего футболиста в € 12 млн. СМИ приписывают интерес к нему ряду европейских топ-клубов.

В сезоне-2021/2022 Захарян провёл 17 матчей за московское «Динамо» в Российской Премьер-Лиге, отметившись 4 голами и 6 результативными передачами.