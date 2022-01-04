Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «Реал» продолжает следить за Захаряном

Источник: «Реал» продолжает следить за Захаряном
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян продолжает входить в сферу интересов мадридского «Реала». Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, руководство «сливочных» следит за многими перспективными игроками по всему миру, и среди них есть 18-летний полузащитник московского «Динамо». Отмечается, что представители «королевского клуба» уже провели несколько встреч в столице России как с самим игроком, так и с его агентом.

В нынешнем сезоне Захарян провёл за национальную команду России 4 матча и отдал 1 результативную передачу. В сезоне-2021/2022 18-летний футболист сыграл в 17 встречах за московское «Динамо» в Российской Премьер-Лиге, отметился 4 голами и 5 результативными передачами.

Новость по теме
Глава академии «Динамо»: у Захаряна были проблемы с болезнью Осгуда-Шляттера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022