Источник: «Реал» продолжает следить за Захаряном

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян продолжает входить в сферу интересов мадридского «Реала». Об этом сообщает El Nacional.



По информации источника, руководство «сливочных» следит за многими перспективными игроками по всему миру, и среди них есть 18-летний полузащитник московского «Динамо». Отмечается, что представители «королевского клуба» уже провели несколько встреч в столице России как с самим игроком, так и с его агентом.

В нынешнем сезоне Захарян провёл за национальную команду России 4 матча и отдал 1 результативную передачу. В сезоне-2021/2022 18-летний футболист сыграл в 17 встречах за московское «Динамо» в Российской Премьер-Лиге, отметился 4 голами и 5 результативными передачами.