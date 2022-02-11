Александр Головин вернулся в общую группу «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин приступил к тренировкам в общей группе команды. Футболист вернулся в строй после болезни, информирует в своём «твиттере» журналист Люк Энтвисл.
Александр Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В сезоне-2021/2022 российский полузащитник провёл за монегасков 23 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт Александра с «Монако» рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.
Напомним, 31 января Головин вышел на поле в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Лансом». Для 25-летнего россиянина это первое и единственное появление на поле в 2022 году. Полузащитник с конца декабря прошлого года восстанавливался после растяжения брюшной мышцы, пропустив три матча монегасков.
- 11 февраля 2022
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