«Милан» определился с приоритетной целью на летнее трансферное окно

Защитник «Лилля» Свен Ботман может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 22-летнего игрока заинтересован «Милан», сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.



По информации источника, представители «россонери» уже контактировали с агентами нидерландца. «Милан» определил Ботмана в качестве приоритетной цели на летнее трансферное окно.



Ботман играет за «Лилль» с 2020 года, перейдя в него из «Аякса» за € 8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.



В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Ботман принял участие в 16 матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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