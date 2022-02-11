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«Милан» определился с приоритетной целью на летнее трансферное окно

«Милан» определился с приоритетной целью на летнее трансферное окно
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Защитник «Лилля» Свен Ботман может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 22-летнего игрока заинтересован «Милан», сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, представители «россонери» уже контактировали с агентами нидерландца. «Милан» определил Ботмана в качестве приоритетной цели на летнее трансферное окно.

Ботман играет за «Лилль» с 2020 года, перейдя в него из «Аякса» за € 8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Ботман принял участие в 16 матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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