«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Пюником» в товарищеском матче
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В товарищеском матче на сборе в ОАЭ «Спартак» встречался с армянским «Пюником». Игра прошла на стадионе «Джебель-Али» в Дубае и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 36-й минуте встречи главный арбитр показал красную карточку полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу. На 65-й минуте хавбек «Пюника» Угу Фирмину открыл счёт. На 84-й минуте игры защитник «Спартака» Георгий Джикия сравнял счёт.
Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.
«Спартак» возобновит сезон 26 февраля – в матче 19-го тура РПЛ красно-белым предстоит встретиться с ЦСКА.
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