Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Пюником» в товарищеском матче

«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Пюником» в товарищеском матче
Комментарии

В товарищеском матче на сборе в ОАЭ «Спартак» встречался с армянским «Пюником». Игра прошла на стадионе «Джебель-Али» в Дубае и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 36-й минуте встречи главный арбитр показал красную карточку полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу. На 65-й минуте хавбек «Пюника» Угу Фирмину открыл счёт. На 84-й минуте игры защитник «Спартака» Георгий Джикия сравнял счёт.

Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.

«Спартак» возобновит сезон 26 февраля – в матче 19-го тура РПЛ красно-белым предстоит встретиться с ЦСКА.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
11 февраля 2022, пятница. 16:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
Пюник
Ереван, Армения
0:1 Фирмину – 65'   1:1 Джикия – 84'
Удаления: Промес – 36' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022