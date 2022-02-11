Экс-наставник «Барселоны» Вальверде — фаворит на замену Бьельсе в «Лидсе»
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Бывший главный тренер испанской «Барселоны» Эрнесто Вальверде является фаворитом на смену Марсело Бьельсы в «Лидсе». Об этом сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, также в список специалистов, которые могут заменить Бьельсу, входят Джесси Марш и Карлос Корберан. Однако 58-летний Вальверде является фаворитом на эту должность.
В нынешнем сезоне «Лидс» в 22 матчах английской Премьер-лиги набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице 15 место. В следующем матче чемпионата, который состоится завтра, 12 февраля, «Лидс» сыграет в гостях с «Эвертоном».
«Астон Вилла» и «Лидс» не смогли выявить победителя в матче АПЛ:
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