Экс-наставник «Барселоны» Вальверде — фаворит на замену Бьельсе в «Лидсе»

Бывший главный тренер испанской «Барселоны» Эрнесто Вальверде является фаворитом на смену Марсело Бьельсы в «Лидсе». Об этом сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, также в список специалистов, которые могут заменить Бьельсу, входят Джесси Марш и Карлос Корберан. Однако 58-летний Вальверде является фаворитом на эту должность.



В нынешнем сезоне «Лидс» в 22 матчах английской Премьер-лиги набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице 15 место. В следующем матче чемпионата, который состоится завтра, 12 февраля, «Лидс» сыграет в гостях с «Эвертоном».

«Астон Вилла» и «Лидс» не смогли выявить победителя в матче АПЛ:

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