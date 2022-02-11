«Барселона» хочет приобрести конкурента для тер Штегена

Каталонская «Барселона» хочет летом приобрести конкурента для основного вратаря команды Марк-Андре тер Штегена, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, в качестве возможных сменщиков немецкого голкипера называются: Иллан Меслье из «Лидс Юнайтед», Бартломей Дронговски, выступающий за «Фиорентину», Боно, защищающий цвета «Севильи», и игрок «Нанта» Альбан Лафон.
29-летний немецкий голкипер выступает за «Барсу» с 2014 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры тер Штеген сыграл в 20 матчах, в которых пропустил 22 мяча. Пять раз немцу удалось сохранить ворота на замке.
«Барселона» в результативном матче обыграла «Атлетико»:
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